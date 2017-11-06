наверх
06.11.201712:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Глаза в стене. В Киеве утеплением испортили панно на фасаде дома

    (обновлено: )35002
    Панно времен СССР, на котором изображены три персонажа, испортили утеплением. Дом на находится в Соломенской районе Киева.
    Утепленное панно в Киеве
    Неинтересный Киев

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на стене пятиэтажного дома на бульваре Вацлава Гавела, 50, в Соломенском районе утеплением испортили панно.

    Об этом сообщает на своей странице в Facebook сообщество Неинтересный Киев.

    Владелец квартиры на 5-м этаже дома № 50 по бул. Вацлава Гавела решил утеплить внешние стены квартиры несмотря на то, что на здании находится панно. Строители выполнили заказ, не заделывая пенопластом глаза одного из персонажей, изображенного  на панно.

    Неинтересный Киев
    "Утепленное" панно в Киеве
    Неинтересный Киев
    "Утепленное" панно в Киеве

    Напомним, 16 октября в Киеве неизвестные похитили все мусорные урны с "Каштанового" бульвара на столичном проспекте Победы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Тюрьма. Архивное фото
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    На месте стрельбы в Техасе
    Техасская бойня в церкви
    Золотарев: украинские политики не готовы к грядущим глобальным изменениям. Видео
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание