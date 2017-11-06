Глаза в стене. В Киеве утеплением испортили панно на фасаде дома

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на стене пятиэтажного дома на бульваре Вацлава Гавела, 50, в Соломенском районе утеплением испортили панно.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook сообщество Неинтересный Киев.

Владелец квартиры на 5-м этаже дома № 50 по бул. Вацлава Гавела решил утеплить внешние стены квартиры несмотря на то, что на здании находится панно. Строители выполнили заказ, не заделывая пенопластом глаза одного из персонажей, изображенного на панно.

Неинтересный Киев "Утепленное" панно в Киеве

Неинтересный Киев "Утепленное" панно в Киеве

Напомним, 16 октября в Киеве неизвестные похитили все мусорные урны с "Каштанового" бульвара на столичном проспекте Победы.