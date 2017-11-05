В Киеве сотни националистов пришли с протестом к Представительству ЕС

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 5 ноября, в Киеве несколько сотен "ультрас" и представителей патриотических организаций вышли на акцию протеста под здание Представительства Евросоюза в Украине, говорится в сообщении на странице в Facebook общественной организации "С14".

Отмечается, что сперва протестующие прошлись маршем по центру Киева в поддержку задержанных луганских "ультрас" Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова.

facebook.com/c14news В Киеве националисты пришли с протестом к Представительству ЕС

Позже колонна пришла под здание Представительства ЕС, потребовав от европейских властей обратить внимание на удерживаемых в плену луганчан и посодействовать их освобождению.

Напомним, 14 октября в Киеве прошел марш националистов по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.