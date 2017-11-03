Нацполиция Киева

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В Печерском районе столицы неизвестные бросили в помещение одного из развлекательных заведений пиротехническое средство, сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Киеве.

Инцидент произошел в 21:25 вечером в пятницу, когда неизвестные бросили пиротехнику в холл заведения и скрылись с места происшествия.

В результате инцидента никто не пострадал.

Нацполиция Киева В Киеве в развлекательное заведение закинули дымовую шашку

"На вызов выехали правоохранители. Следственно-оперативная группа и взрывотехники проводят осмотр места происшествия. Пострадавших нет, поврежден вход в заведение", — написала на своей странице в Facebook спикер полиции Киева Оксана Блищик.

Напомним, в Киеве мужчина выбросил гранату из окна такси.