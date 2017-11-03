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    Киев

    В Киеве в развлекательное заведение закинули дымовую шашку

    (обновлено: )4610
    Инцидент произошел в 21:25 вечером в пятницу, когда неизвестные бросили пиротехнику в холл заведения и скрылись с места происшествия.
    В Киеве в развлекательное заведение закинули дымовую шашку
    Нацполиция Киева

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В Печерском районе столицы неизвестные бросили в помещение одного из развлекательных заведений пиротехническое средство, сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Киеве.

    Инцидент произошел в 21:25 вечером в пятницу, когда неизвестные бросили пиротехнику в холл заведения и скрылись с места происшествия. 

    В результате инцидента никто не пострадал.

    Нацполиция Киева
    В Киеве в развлекательное заведение закинули дымовую шашку

    "На вызов выехали правоохранители. Следственно-оперативная группа и взрывотехники проводят осмотр места происшествия. Пострадавших нет, поврежден вход в заведение", — написала на своей странице в Facebook спикер полиции Киева Оксана Блищик.

    Напомним, в Киеве мужчина выбросил гранату из окна такси.

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