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    Полиция перешла на усиленный режим охраны Киева

    (обновлено: )13601
    Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко, усиленный режим несения службы введен в Киеве пока на 10 дней.
    Национальная полиция Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве к усиленному режиму несения службы дополнительно привлечены 1, 35 тысяси правоохранителей, сообщил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

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    "Я могу сказать, что по всему городу мы дополнительно выводим еще 1 тыс. 350 человек каждый день. Дополнительно к тем нескольким тысячам правоохранителей, которые в обычном режиме заступают на охрану порядка, то есть это мы вывели дополнительные силы, дополнительные силы Нацгвардия выдала", — сказал он.

    По словам Крищенко, усиленный режим несения службы введен в Киеве пока на 10 дней.

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    "Введен он на 10 суток, и в зависимости от результатов, от информации, которая будет поступать от наших служб, от наших коллег из других правоохранительных органов, будет решено, будет ли продлен такой режим, или перейдем к обычному", — сказал Корищенко.

    Ранее сообщалось, что полиция усилит охрану общественного порядка возле Верховной Рады в Киеве со вторника, 7 ноября.

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