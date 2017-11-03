Полиция перешла на усиленный режим охраны Киева

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве к усиленному режиму несения службы дополнительно привлечены 1, 35 тысяси правоохранителей, сообщил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

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"Я могу сказать, что по всему городу мы дополнительно выводим еще 1 тыс. 350 человек каждый день. Дополнительно к тем нескольким тысячам правоохранителей, которые в обычном режиме заступают на охрану порядка, то есть это мы вывели дополнительные силы, дополнительные силы Нацгвардия выдала", — сказал он.

По словам Крищенко, усиленный режим несения службы введен в Киеве пока на 10 дней.

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"Введен он на 10 суток, и в зависимости от результатов, от информации, которая будет поступать от наших служб, от наших коллег из других правоохранительных органов, будет решено, будет ли продлен такой режим, или перейдем к обычному", — сказал Корищенко.

Ранее сообщалось, что полиция усилит охрану общественного порядка возле Верховной Рады в Киеве со вторника, 7 ноября.