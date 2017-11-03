Полиция усилит охрану у Рады

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Полиция усилит охрану общественного порядка возле Верховной Рады в Киеве со вторника, 7 ноября, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

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"7-го у нас еще начинается сессионная неделя, у нас есть так называемая массовая, из 30 человек, акция под Верховной Радой. Мы ожидаем, что будут люди тоже ехать с 7 ноября. Поэтому там будет усилено. Мы не оставляем полностью без внимания эту акцию, и эти превентивные меры, в том числе для того, чтобы не было провокаций на сессионной неделе, так как будут рассматриваться очень важные вопросы, и полиция пристально уделит внимание", — заявил он, передает УНИАН.

По словам Крищенко, полиция снова поставит металлические рамки на подходах к месту проведения акции.

"Мы будем оценивать риски и количество людей, которое будет 7-го, и будем определять… Нацгвардия, да, конечно, будет, но количество я еще не могу сказать, количество подразделений полиции. Это будет зависеть от массовости этой акции и настроения ее участников", — сказал Корищенко.

Напомним, 31 октября министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять охрану с периметра палаточного городка митингующих возле Верховной Рады.