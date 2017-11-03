наверх
03.11.201717:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Полиция усилит охрану у Рады

    (обновлено: )93
    Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко, полиция снова поставит металлические рамки на подходах к месту проведения акции.
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Полиция усилит охрану общественного порядка возле Верховной Рады в Киеве со вторника, 7 ноября, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Жизнь под Радой: палатки, кучи мусора и скука

    Читайте также: Город на троих: как друзья Кличко застраивают Киев

    "7-го у нас еще начинается сессионная неделя, у нас есть так называемая массовая, из 30 человек, акция под Верховной Радой. Мы ожидаем, что будут люди тоже ехать с 7 ноября. Поэтому там будет усилено. Мы не оставляем полностью без внимания эту акцию, и эти превентивные меры, в том числе для того, чтобы не было провокаций на сессионной неделе, так как будут рассматриваться очень важные вопросы, и полиция пристально уделит внимание", — заявил он, передает УНИАН.

    По словам Крищенко, полиция снова поставит металлические рамки на подходах к месту проведения акции.

    "Мы будем оценивать риски и количество людей, которое будет 7-го, и будем определять… Нацгвардия, да, конечно, будет, но количество я еще не могу сказать, количество подразделений полиции. Это будет зависеть от массовости этой акции и настроения ее участников", — сказал Корищенко.

    Напомним, 31 октября министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять охрану с периметра палаточного городка митингующих возле Верховной Рады.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    Артем Сытник. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?