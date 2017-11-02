Под Киевом на АЗС заправляли танк

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. На автозаправке в Буче Киевской области заметили танк, который, судя по всему, заправляли топливом. Фото боевой машины в своем Facebook опубликовал секретарь Бучанского горсовета Василий Олексюк.

В комментариях к публикации некоторые пользователи соцсети сообщили, что, по слухам, в соседнем поселке Ворзель якобы снимают кино.

Сам Олексюк связал появление танка с тем, что 4-5 ноября 2017 года состоится фестиваль исторической реконструкции "День освобождения Ворзеля", посвященный событиям Второй мировой войны.