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    Киев

    Под Киевом на АЗС заправляли танк

    (обновлено: )26
    На АЗС под Киевом заправляли танк
    Фото со страницы Василия Олесюка

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. На автозаправке в Буче Киевской области заметили танк, который, судя по всему, заправляли топливом. Фото боевой машины в своем Facebook опубликовал секретарь Бучанского горсовета Василий Олексюк.

    В комментариях к публикации некоторые пользователи соцсети сообщили, что, по слухам, в соседнем поселке Ворзель якобы снимают кино.

    Сам Олексюк связал появление танка с тем, что 4-5 ноября 2017 года состоится фестиваль исторической реконструкции "День освобождения Ворзеля", посвященный событиям Второй мировой войны.

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