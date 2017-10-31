"Кто заплатит за шоу?" В Киеве из-за аварии кипяток заливал улицу ночь и утро

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В социальной сети Facebook появились новые кадры, зафиксированные на Чоколовском бульваре в Соломенском районе Киева после прорыва трубы горячего водоснабжения.

Как пишет утром во вторник dtv.kiev.ua кадры зафиксированы через 12 часов после прорыва трубы.

"Горячая вода хлестала всю ночь и утро. Кто платит за шоу? Куб стоит под 90 грн вроде", — говорится в подписи к фотографиям.

dtp.kiev.ua/Facebook, 31 октября 2017

Впервые о прорыве трубы сообщили пользователи соцсетей еще вечером в воскресенье.

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