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    Киев

    "Кто заплатит за шоу?" В Киеве из-за аварии кипяток заливал улицу ночь и утро

    (обновлено: )27
    В социальных сетях сообщается, что кадры с горячей водой были зафиксированы через 12 часов после прорыва трубы. Согласно сообщению, "горячая вода хлестала всю ночь и утро".
    На месте прорыва трубы в Киеве, утро 31 октября 2017
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В социальной сети Facebook появились новые кадры, зафиксированные на Чоколовском бульваре в Соломенском районе Киева после прорыва трубы горячего водоснабжения.

    Как пишет утром во вторник dtv.kiev.ua кадры зафиксированы через 12 часов после прорыва трубы.

    "Горячая вода хлестала всю ночь и утро. Кто платит за шоу? Куб стоит под 90 грн вроде", — говорится в подписи к фотографиям.

    dtp.kiev.ua/Facebook, 31 октября 2017

    Впервые о прорыве трубы сообщили пользователи соцсетей еще вечером в воскресенье.

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