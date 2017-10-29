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    Киев

    В Киеве задержали россиянина, которого искал Интерпол

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    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали в киевском аэропорту "Жуляны" гражданина России, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

    "Во время оформления пассажиров рейса "Барселона-Киев" на россиянина сработала база данных Интерпола. Мужчину 1970 года рождения разыскивали правоохранительные органы России за мошенничество в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, задержанного разыскивали по линии Интерпола, его передали сотрудникам полиции Украины.

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