В Киеве задержали россиянина, которого искал Интерпол

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали в киевском аэропорту "Жуляны" гражданина России, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время оформления пассажиров рейса "Барселона-Киев" на россиянина сработала база данных Интерпола. Мужчину 1970 года рождения разыскивали правоохранительные органы России за мошенничество в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанного разыскивали по линии Интерпола, его передали сотрудникам полиции Украины.