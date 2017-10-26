В Киеве сын пытался утопить в унитазе мать

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В Киеве нетрезвый сын в ходе конфликта с матерью, которая так же находилась в состоянии алкогольного опьянения, попытался утопить женщину в унитазе.

"Между 49-летней женщиной и ее сыном, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт. В разгар ссоры 27-летний мужчина начал бить мать, которая готовила есть, затолкал женщину в туалет и начал ее топить. Женщина, пытаясь спастись, нанесла сыну два ножевых ранения в живот. После этого киевлянка сразу вызвала «скорую»", — рассказывает полиция.

kyiv.npu.gov.ua На месте ЧП в Киеве

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Женщину правоохранители направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести травм.

Ранее сообщалось, что в Киевской области женщина хотела продать двухлетнего сына за 35 тыс долларов.