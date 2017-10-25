наверх
25.10.201715:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    У Рады заметили "иглу эскимоса"

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (280)

    (обновлено: )251
    Среди обычных палаток у здания Рады в среду появилась белая надувная необычной формы. Ее планируют использовать как пресс-центр.
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. У Верховной Рады в Киеве, где находится палаточный город, появилась странная белая надувная палатка, которая напоминает иглу эскимоса. 

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года

    Активисты акции протеста сообщили, что палатка будет использоваться как пресс-центр.

    Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной Рады
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тренды дня: "переворот" Саакашвили, Рада "пошла войной на котиков"

    Обитатели палаточного городка у здания Верховной Рады, который утром в среду насчитывалось около 200 человек, продолжают обустраивать свой быт.

    Оживление в палаточный городок внес бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который провел, по его словам, ночь в палатке. Саакашвили даже сделал селфииз своей палатки, назвав ее "президентским номером".

    Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

    Читайте также: Вече возле Рады. Полное видео

    Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники АТО в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Элитный внедорожник проехал на красный на месте на месте ДТП в Харькове. Видео
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые