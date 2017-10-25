У Рады заметили "иглу эскимоса"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. У Верховной Рады в Киеве, где находится палаточный город, появилась странная белая надувная палатка, которая напоминает иглу эскимоса.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года

Активисты акции протеста сообщили, что палатка будет использоваться как пресс-центр.

Обитатели палаточного городка у здания Верховной Рады, который утром в среду насчитывалось около 200 человек, продолжают обустраивать свой быт.

Оживление в палаточный городок внес бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который провел, по его словам, ночь в палатке. Саакашвили даже сделал селфииз своей палатки, назвав ее "президентским номером".

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники АТО в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.