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    Киев

    Стало известно о пострадавших при "зачистке" суда в Киеве

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (30)

    (обновлено: )23
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Пять человек пострадали при "зачистке" правоохранителями зала суда от радикалов в Киеве, из 32 доставленных в отделение человек пятеро задержаны, уточняет во вторник вечером пресс-служба полиции Киева.

    Ситуация в Святошинском райсуде Киева после заседания по избранию меры пресечения Николая Коханивскому
    Facebook Ганна Сінькова
    Суд над Коханивским. Задержали много журналистов - спецкор

    В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда, где избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому из-за стрельбы в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН, завязалась драка. Полиция вытеснила радикалов из зала, около 30 человек были задержаны, среди них журналисты. Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал. Полиция сообщала о двух пострадавших правоохранителях. 

    "В больничные заведения за медицинской помощью обратились двое гражданских лиц и трое правоохранителей… Сегодня утром во время разблокировки зала судебного заседания правоохранители доставили в управление полиции 32 человека", — говорится в сообщении полиции.

    По данным правоохранителей, после установления их анкетных данных и обстоятельств совершения правонарушений шестерым активным участникам объявили о подозрении в совершении хулиганства, умышленного уничтожения или повреждения имущества и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

    Сообщается, что в итоге пятерых из них задержали, следователи готовят ходатайство об избрании им меры пресечения.

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