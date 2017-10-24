Плакали и просили есть: в Киеве родители на два дня закрыли в квартире малышей

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Киеве родители на двое суток закрыли в квартире 4-х летнего мальчика и 2-х летнюю девочку, сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

"Малые дети были заперты сами в квартире двое суток. Малыши плакали, звали маму, жаловались, что второй день ничего не ели, и просили забрать их оттуда. Поскольку речь шла об опасности жизни детей, инспекторы взломали замок и открыли дверь квартиры, чтобы вызволить малышей. Оба ребенка — мальчик Никита (4 года) и девочка Виктория (2 года) — были напуганы, выглядели неухоженными и просились к маме", — говорится в сообщении.

Инспекторы вызвали скорую помощь и передали детей врачам, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, в конце 2016 года в Киеве мать бросила двоих детей на девять дней в квартире. Мальчик умер.