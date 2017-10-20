Власти Киева решили делить киоски по цветам

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Киевская мэрия узаконит 6000 МАФов на определенных условиях — владельцам предложили приобрести конструкцию определенного вида и цвета, передают "Вести".

Об этом рассказал первый замдиректора департамента благоустройства КГГА Тарас Панчий.

По задумке властей Киева, по цвету киоска можно будет понять, чем торгует МАФ.

Например, красная — продажа газет и журналов, синяя — продукты питания, зеленая — цветы, оранжевая — заведения общепита, желтая — туалеты, фиолетовая — шиномонтаж, голубая — табак и алкогольные напитки, розовая — бытовые услуги и белая — прием вторсырья.

Напомним, в конце сентября на территории Певческого поля произошел погром. Очевидцы сообщили, что наткнулись на разломанные на дощечки МАФы на Певческом поле.