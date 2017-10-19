Протестующие пикетируют здание АП и скандируют "Банду геть"

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Участники акции протеста у Верховной Рады пришли к зданию Администрации президента Украины, где проводят пикет, к президенту направили делегатов, которые намерены передать Петру Порошенко депутатский проект закона о создании антикоррупционных судов в Украине, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

Участники пикета спели гимн Украины и сейчас скандируют лозунг "Банду геть". Проход к АП перекрыт шеренгами правоохранителей. Активисты не пытаются идти на штурм.

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Группа парламентариев во главе с депутатом от фракции "Самопомич" Егором Соболевым отправилась к президенту передать требования митингующих по антикоррупционным судам. Они будут требовать от Порошенко уже в четверг от своего имени, как этого требует законодательство, внести на рассмотрение Рады законопроект, разработанный депутатами.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает, что к АП пришли около 500 митингующих, правоохранители обеспечивают правопорядок.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

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В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Как заявлял общественный активист Александр Леменов, третий пункт требований митингующих о создании антикоррупционных судов был полностью провален.