Штурм палаточного городка под Радой: более 10 человек задержаны

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости Украина. Силовики оцепили палаточный городок возле Верховной Рады Украины и не пропускают никого, в том числе журналистов, однако выйти из оцепления можно, передает корреспондент РИА Новости.

По данным УНИАН, при попытке штурма палаточного городка под парламентом полиция задержала активистов. По словам митингующих, количество задержанных составляет более 10 человек.

По информации одной из активисток, которая выступала со сцены, задержанных поместили в автомобиль для перевозки подозреваемых.

Часть митингующих подошла к автозаку, который находился во внутреннем дворе парламента на углу Садовой и Грушевского, но спецназовцы оттеснили митингующих.

Автозак выехал со двора и через площадь Конституции направился в сторону Мариинского парка.

Между тем, полицейские и бойцы Нацгвардии, большинство из которых при полном обмундировании, выставили кордоны на центральных улицах Грушевского, Шелковичной, Липской, а также в Мариинском парке и не пропускают никого к палаточному городку, в том числе журналистов.

За живым оцеплением силовиков стоят полицейские грузовые и пассажирские автомобили, которые преграждают проход и проезд, а также заборы из сетки. Правоохранители не объясняют причин, почему никого не пропускают. При этом выйти из оцепления могут все желающие. Возле кордонов собрались группы примерно по десять человек, которые стоят и интересуются, почему перекрыт проход. Кроме того, стоят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.

Ранее депутат от фракции "Самопомощь" Егор Соболев заявил, что силовики "напали" на палаточный городок, который разбили митингующие у Верховной Рады в Киеве.