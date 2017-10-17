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    В центре Киева на акцию протеста собрались несколько сотен человек

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    Возле центральных станций метро "Крещатик", "Арсенальная" и "Майдан Независимости" также собрались несколько сотен человек, они сообщили, что намерены принять участие в митинге возле Рады.
    В центре Киева на акцию протеста собрались несколько сотен человек
    @SolonynaY

    КИЕВ, 17 окт – РИА Новости Украина. Несколько сотен человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались возле здания Верховной рады в Киеве, где запланирована массовая акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.

    Массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", запланирована во вторник возле здания Верховной Рады Украины. Протестующие намерены требовать отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

    Организаторы акции соорудили сцену на площади Конституции возле здания парламента. Люди стоят возле сцены, их количество продолжает увеличиваться. Возле центральных станций метро "Крещатик", "Арсенальная" и "Майдан Независимости" также собрались несколько сотен человек, они сообщили, что намерены принять участие в митинге возле Рады. Среди собравшихся возле здания Рады много людей в камуфляжной форме, а также пенсионеров.

    Центральные улицы в правительственном квартале, в том числе Крещатик, Институтская, Грушевского, Шелковичная перекрыты полицией. Кроме того, полицейские и бойцы Национальной гвардии стоят живой цепью на всех улицах возле парламента. В Мариинском парке, неподалеку от парламента, дежурят сотни силовиков. Помимо этого на этих улицах стоят много автозаков, автомобилей скорой помощи и пожарных. Желающие пройти к зданию Рады должны пройти через рамки-металлодетекторы.

    Обстановка пока спокойная, никаких конфликтных ситуаций нет.

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