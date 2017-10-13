Экс-зам Кличко не будет наказан за "липовый" диплом - СМИ

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева освободил от уголовной ответственности экс-замглавы Киевской горгосадминистрации — главу аппарата КГГА Владимира Бондаренко, подозреваемого в подделке диплома бакалавра, в связи с истечением срока давности.

"Суд освободил Бондаренко от уголовной ответственности, поскольку в его деле истек срок давности", — цитирует LIGA.net пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Макксимец.

Подробностей по этому поводу Максимец сообщить не смогла, пояснив, что пока не располагает текстом решения суда.

Ранее пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что руководителя аппарата Киевской администрации подозревают в подделке документа о высшем образовании. Бондаренко был назначен руководителем аппарата КГГА в порядке перевода из секретариата Киевсовета, где он работал в должности управляющего делами. В секретариат Бондаренко был назначен переводом из аппарата Верховной Рады. Кличко в начале июня отстранил Бондаренко от исполнения должностных обязанностей на время проведения расследования.

Читайте также: Соцсети о реформе образования: действительно, зачем стипендия студентам?