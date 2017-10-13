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    Киев

    Экс-зам Кличко не будет наказан за "липовый" диплом - СМИ

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    Бывший руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко
    kievcity.gov.ua

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева освободил от уголовной ответственности экс-замглавы Киевской горгосадминистрации — главу аппарата КГГА Владимира Бондаренко, подозреваемого в подделке диплома бакалавра, в связи с истечением срока давности. 

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    "Суд освободил Бондаренко от уголовной ответственности, поскольку в его деле истек срок давности", — цитирует LIGA.net пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Макксимец.

    Подробностей по этому поводу Максимец сообщить не смогла, пояснив, что пока не располагает текстом решения суда.

    Ранее пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что руководителя аппарата Киевской администрации подозревают в подделке документа о высшем образовании. Бондаренко был назначен руководителем аппарата КГГА в порядке перевода из секретариата Киевсовета, где он работал в должности управляющего делами. В секретариат Бондаренко был назначен переводом из аппарата Верховной Рады. Кличко в начале июня отстранил Бондаренко от исполнения должностных обязанностей на время проведения расследования.

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