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    Киев

    "Национальный корпус" украсил "Украинский дом" рунами

    (обновлено: )12
    Здание "Украинского дома" уже украшено банерами и плакатами партии "Национальный корпус" с рунической символикой. В субботу тут пройдет их съезд.
    Национальный корпус украсил Украинский дом рунами
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    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Партия "Национальный корпус" Андрея Билецкого в субботу, 14 октября, в день защитника Отечества, собирается провести свой съезд в Киеве, в "Украинском доме". 

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    Здание "Украинского дома" уже украшено банерами и плакатами организации с рунической символикой. 

    Ранее наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел направил письмо властям Украины с просьбой защитить обитель от возможного нападения радикалов 14-17 октября.

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