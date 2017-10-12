Кличко анонсировал появление в Киеве сквера в честь Немцова

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В ближайшее время в Киеве один из скверов могут назвать в честь убитого в Москве российского политика Бориса Немцова. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Я не могу сказать, что с Борисом Немцовым мы были большими друзьями, но мы имели хорошие отношения", — приводит слова Кличко пресс-служба КГГА.

Мэр отметил, что обсуждал возможность переименования объектов в Киеве в честь оппозиционного российского политика с его дочерью Жанной. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Киевсовет.

"Уверен, что этот вопрос будет проголосован. Мы уже определили сквер и обсудили возможность установки памятника. В ближайшее время мы примем решение по этим вопросам", — сказал Виталий Кличко.

Напомним, Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.