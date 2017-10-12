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    Киев

    Кличко анонсировал появление в Киеве сквера в честь Немцова

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    Годовщина убийства Бориса Немцова (248)

    (обновлено: )3701
    Мэр сообщил, что обсуждал возможность переименования объектов в Киеве в честь оппозиционного российского политика с его дочерью Жанной Немцовой. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Киевсовет.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В ближайшее время в Киеве один из скверов могут назвать в честь убитого в Москве российского политика Бориса Немцова. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Прямой".

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    "Я не могу сказать, что с Борисом Немцовым мы были большими друзьями, но мы имели хорошие отношения", — приводит слова Кличко пресс-служба КГГА.

    Мэр отметил, что обсуждал возможность переименования объектов в Киеве в честь оппозиционного российского политика с его дочерью Жанной. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Киевсовет.

    "Уверен, что этот вопрос будет проголосован. Мы уже определили сквер и обсудили возможность установки памятника. В ближайшее время мы примем решение по этим вопросам", — сказал Виталий Кличко.

    Напомним, Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

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