Эксперт: участие в массовых акциях в Киеве - угроза жизни

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. В воскресенье, 8 октября, в Киеве проводился марафон. Он прошел без инцидентов, однако разделил киевлян на два лагеря: одни говорят, что организация была на чрезвычайно высоком уровне. С другой стороны, многие улицы были перекрыты, и водители жаловались, что не могут проехать, а пешеходы не могли пройти. Везде работали правоохранители. А теперь полиция будет патрулировать и метро.

Насколько адекватны такие меры предосторожности, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

"Что касается марафона, то можно вспомнить этот досадный летальный случай, но такое случается повсеместно, например, в Тунисе во время марафона умер министр здравоохранения. Тут вопрос — к организаторам. Фактически, надо задуматься. Я знаю точку зрения, что стоит проводить марафон именно в центре столицы, но разумней — его просто вынести и не создавать таких сложностей. Мы живем в достаточно сложное время. И нельзя предугадать, смогут ли те же правоохранительные органы уберечь от каких-либо эксцессов. Вспомните День независимости, когда на улице Грушевского в центре города фактически, там, где находится и Кабмин, и Рада, была брошена граната", — отметил эксперт.

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