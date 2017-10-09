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    Киев

    Женщина разбила двери банка в Киеве, чтобы согреться

    (обновлено: )139
    Женщина пояснила, что ей на улице стало холодно. Поэтому она разбила камнем стеклянные двери, чтобы войти в учреждение и погреться возле батареи.
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Киеве женщина разбила стеклянные двери одного из банков на проспекте Победы, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Киева.

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    "Информация о происшествии поступила вчера по спецлинии 102. На месте оперативники задержали женщину без постоянного места жительства. Она пояснила, что ей на улице стало холодно. Поэтому она разбила камнем стеклянные двери, чтобы войти в учреждение и погреться возле батареи", – сообщили полицейские.

    Данные о событии зарегистрированы, правоохранители определяются с правовой квалификацией события.

    Ранее городской голова Виталий Кличко проинформировал, что при среднесуточной температуре воздуха ниже +8, можно начинать отопление жилых домов. Что касается социальных объектов, там отопительный сезон начнется раньше.

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