Нардеп: десятки колледжей и техникумов Киева - под угрозой закрытия

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В 2018 году 29 колледжей и техникумов Киева могут закрыться из-за того, что в проекте Госбюджета на 2018 год не предусмотрено их финансирование, сообщил народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

"29 учебных заведений Киева I-II категории могут закрыться в 2018 году в связи с тем, что в проекте государственного бюджета на 2018 год не предусмотрено их финансирование", — написал он.

По его словам, Киев — это единственный регион Украины, которому не предусмотрена дотация на 2018 год.

"Сумма необходимой дотации 271 млн гривен. Передача учебных заведений на баланс города без передачи финансирования реально может привести к моментальному их закрытия", — написал нардеп.

Как сообщалось ранее, Киевская городская государственная администрация запретила школам собирать наличные деньги в фонд класса.