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    Киев

    В Киеве красной краской облили приемную депутата Рады

    (обновлено: )28
    По факту инцидента следственный отдел Днепровского управления полиции открыл уголовное дело по статье "хулиганство". Сейчас идет розыск подозреваемого.
    Приемную депутата Рады облили краской в Киеве
    mvs.gov.ua

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные облили красной краской приемную народного депутата Виктора Чумака, сообщает пресс-служба политика.

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    "Сегодня утром неизвестными вандалами была испорчена приемная народного депутата Украины, лидера Гражданского движения "Волна" Виктора Чумака, которая находится по адресу ул. Попудренко 18а в Киеве. В частности, на стены здания разлили краску и сделали надписи оскорбительного и угрожающего характера", — говорится в сообщении.

    Полиция завела дело по статье "хулиганство", сообщают киевские правоохранители.

    "В дежурную часть Днепровского района поступило сообщение о том, что неизвестный повредил здание приемной народного депутата Украины. Неизвестный облил краской стены здания", — говорится в сообщении полиции Киева.

    Следственно-оперативная группа задокументировала произошедшее. Сейчас идет розыск подозреваемого. 

    Как сообщает полиция, по факту инцидента следственный отдел Днепровского управления полиции открыл уголовное дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит ограничение свободы до пяти лет.

    Напомним, в сентябре в Полтаве вандалы облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину.

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