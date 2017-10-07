Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в субботу в жилом доме в Днепровском районе Киева, пострадал один человек, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по ЧС.

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"В Днепровском районе Киева на улице Бучмы, 8 в жилом доме в одной из квартир произошел взрыв, пострадал житель квартиры", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время причина взрыва не установлена, по предварительной информации, произошла утечка газа.

Напомним, три человека пострадали в среду днем в результате взрыва на частном предприятии в Сумах.