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    Киев

    Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве

    (обновлено: )9911
    По данным ГСЧС, в Днепровском районе Киева на улице Бучмы, 8 в жилом доме в одной из квартир произошел взрыв, пострадал житель квартиры.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в субботу в жилом доме в Днепровском районе Киева, пострадал один человек, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по ЧС.

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    "В Днепровском районе Киева на улице Бучмы, 8 в жилом доме в одной из квартир произошел взрыв, пострадал житель квартиры", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, в настоящее время причина взрыва не установлена, по предварительной информации, произошла утечка газа.

    Напомним, три человека пострадали в среду днем в результате взрыва на частном предприятии в Сумах.

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