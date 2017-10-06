Власти Киева предлагают Раде создать в столице зоополицию

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. На пленарном заседании Киевского городского совета в пятницу депутаты приняли решение обратиться в Верховную Раду с предложением внести изменения в закон о Национальной полиции, в частности, дополнить его пунктом о создании зоополиции.

Возможность создания отдельной структуры, как зоополиция, не предусмотрена законодательством Украины и требует регламентации нормативно-правовыми актами Украины, сообщает пресс-служба Киевсовета.

"С целью защиты домашних и бездомных животных от жестокого обращения и предупреждения приступов агрессивных животных на людей, как раз и необходимо создать зоополицию. Отмечу, что соответствующее решение подготовлено в ответ на электронную петицию, которая предлагала создать отдельную службу, защищать животных ", — отметил автор решение, депутат Киевсовета Константин Яловой.

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.