В Киеве мужчина разгромил свою квартиру, где находились трое детей

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. В Киеве патрульным полицейским пришлось успокаивать нетрезвого мужчину, который разгромил свою квартиру и угрожал покончить с собой. Вызов в один из домов на проспекте Правды патрульные получили поздно вечером. Женщина сообщила, что ее муж устроил погром в квартире, ломает и разбрасывает мебель и посуду, сообщает Патрульная полиция Украины.

Когда полицейские прибыли на место, мужчина забаррикадировался в одной из комнат и продолжил ломать мебель и бросаться ею. Правоохранители вывели из квартиры женщину и троих детей, после чего попытались успокоить дебошира.

"Гражданин на контакт с полицейскими не шел, угрожал жене и патрульным физической расправой, нецензурно выражался, а потом заявил, что покончит жизнь самоубийством, – сообщают в ведомстве, – Позднее на место прибыли еще несколько экипажей патрульных. Тем временем мужчина вышел на балкон и угрожал прыгнуть. Совместными усилиями патрульным полицейским удалось предотвратить непоправимое".

Правоохранители сняли мужчину с балкона и передали врачам. С явными признаками алкогольного опьянения он был госпитализирован в специальное медицинское учреждение, сообщают в ведомстве.