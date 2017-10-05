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    Киев

    Апелляционный суд Киева запретил строительство АЗС на Ревуцкого

    Тема:

    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого (151)

    (обновлено: )3310
    Киевская местная прокуратура № 2 в суде апелляционной инстанции добилась наложения ареста на земельный участок, расположенный на пересечении ул. Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы.
    Столкновения и разгром АЗС на Ревуцкого в Киеве
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    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева наложил запрет на строительство автозаправочной станции (АЗС) на земельном участке, расположенном на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой в Дарницком районе столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 

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    "Киевская местная прокуратура № 2 в суде апелляционной инстанции добилась наложения ареста на земельный участок, расположенный на пересечении ул. Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе г. Киева. Кроме того, решением суда наложен запрет строительства на указанном участке автозаправочного комплекса", — говорится в сообщении. 

    Как отмечается, ранее суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об аресте земельного участка и запрете строительства на нем. Решение было обжаловано в апелляционном суде. 

    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Украинское фото
    Ожесточенные столкновения и масштабный погром АЗС на Ревуцкого в Киеве

    Также в ведомстве напомнили, что в настоящее время в Хозяйственном суде Киева продолжается рассмотрение иска столичной прокуратуры о сносе недостроенной АЗС.

    В среду вечером, 4 октября, общественные активисты и местные жители вышли на акцию против строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой. Во время акции произошли столкновения, в ходе которых радикально настроенные митингующие частично разрушили недостроенную АЗС. 

    Киевсовет в апреле 2017 года поддержал инициативу киевлян против  незаконного строительства многотопливной автозаправочной станции на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Ахматовой,  "за"  проголосовало 76 депутатов. Жители прилегающих домов обеспокоены возможным соседством с  взрывоопасным  объектом, т.к. данное строительство проводится на небольшом расстоянии от жилых домов, дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений и озера "Солнечное".

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    На днях противостояние на Ревуцкого возобновилось с новой силой. Участники акции протеста утверждают, что полиция незаконно применяет против них силу. В частности, в сети появилось видео, на котором видно, как сотрудники полиции, пытаясь оттеснить противников стройки, большинство из которых женщины, в том числе пожилые, распыляют слезоточивый газ, толкают и бью женщин. 

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