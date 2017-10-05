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    Киев

    Возле Кабмина Mercedes протаранил авто, снес клумбу и скрылся

    (обновлено: )24710
    По словам журналиста Всеволода Филимоненко, элитная иномарка выехала на огромной скорости с парковки правительства, снесла клумбу и протаранила авто, после чего скрылась с места событий. Полиция прибыла спустя 2,5 часа.
    ДТП под Кабмином, 5 октября 2017
    Всеволод Филимоненко/Facebook

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Автомобиль Mercedes на высокой скорости протаранил авто, снес клумбу возле здания Кабинета министров в Киеве и скрылся в неизвестном направлении, пишет журналист Всеволод Филимоненко.

    "Мерседес люкс класса с неадекватным водителем выехал на огромной скорости с парковки Кабмина, снес клумбу, протаранил наше авто и скрылся с места событий. Полиция на место выезжать не спешит. Видимо, в салоне был кто-то из небожителей", — написал он на своей странице в Facebook.

    Он также выложил видео с места событий.

    Позже Филимоненко добавил, что полиция приехала через два с половиной часа и "просто удалила видео с преступником с нашего регистратора".

    Ранее один человек погиб и восемь пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса со служебным автобусом Национальной гвардии Украины в Киевской области.

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