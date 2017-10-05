Возле Кабмина Mercedes протаранил авто, снес клумбу и скрылся

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Автомобиль Mercedes на высокой скорости протаранил авто, снес клумбу возле здания Кабинета министров в Киеве и скрылся в неизвестном направлении, пишет журналист Всеволод Филимоненко.

"Мерседес люкс класса с неадекватным водителем выехал на огромной скорости с парковки Кабмина, снес клумбу, протаранил наше авто и скрылся с места событий. Полиция на место выезжать не спешит. Видимо, в салоне был кто-то из небожителей", — написал он на своей странице в Facebook.

Он также выложил видео с места событий.

Позже Филимоненко добавил, что полиция приехала через два с половиной часа и "просто удалила видео с преступником с нашего регистратора".

Ранее один человек погиб и восемь пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса со служебным автобусом Национальной гвардии Украины в Киевской области.