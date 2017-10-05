Скандальная АЗС. Названо число травмированных полицейских

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Семь полицейских пострадали во время акции против строительства автозаправки вблизи жилых домов на Ревуцкого в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Нацполиции Украины.

По данным полиции, в среду вечером около 200 человек устроили акцию протеста против строительства АЗС. На месте работала полиция.

"На требования сотрудников полиции прекратить несанкционированную акцию неизвестные начали крушить строительный забор, портить имущество строительной площадки и бросать дымовые шашки. При попытке прекратить хулиганские действия семь сотрудников полиции получили травмы", — говорится в сообщении.

Полиция завела уголовные дела по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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В конце сентября в интернете появились кадры, на которых видно, что правоохранители применили дубинки и газовые баллончики. Среди пострадавших были женщины.

Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается несколько месяцев. Строительство сопровождалось митингами. Часть из них завершалась столкновениями.

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В августе около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Позже они разблокировали дорогу.

Прокуратура начала расследовать строительство автозаправочной станции и призвала суд арестовать данный земельный участок.