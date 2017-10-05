За скандальные теги. В Киеве партийной корове отрубили голову

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Беспорядки с участием представителей "Национального корпуса" прошли в правительственном квартале Киева, в ходе которых "один из националистов разломал корову с надписью 5.10 топором".

"На перекрестке улиц Институтской и Шелковичной в результате повалили статую коровы возле партии "5.10" Геннадия Балашова. (…) Также разгромлена клумба и летняя площадка около офиса партии. Частично поврежден и сам офис", — сообщает "Страна".

К месту событий прибыли полицейские.

Позже руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назарий Кравченко в комментарии "Украинской правде" заявил, что представители этой политсилы разбили летнюю площадку под офисом партии "5.10" из-за "моды делать скандальные теги на культурных памятниках".

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"Мы пришли по поводу законопроекта по ОРДЛО. Сейчас есть свободное время – это раз. А второе — 5.10 взяло себе такую ​​моду делать скандальные теги своего символа на культурных памятниках. Например, это памятник Шевченко, аллея Шевченко на Хортице. То есть мы четко подчеркнули, что это может плохо закончиться, мы же не пытались покалечить Балашова или разгромить офис", – сообщил он.

Видео с места событий размещено на странице Кравченко в Facebook.