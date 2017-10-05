Ожесточенные столкновения и масштабный погром АЗС на Ревуцкого в Киеве

Накануне вечером общественные активисты и местные жители вышли на акцию против строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой (Дарницкий райн Киева). Во время акции произошли столкновения, в ходе которых радикально настроенные митингующие частично разрушили недостроенную АЗС.
На место происшествия также прибыл начальник полиции Дарницкого района Сергей Чернышов, однако активисты напали и на него.
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"Во время столкновений на акции против строительства АЗС на Ревуцкого в Киеве пострадали 14 человек, среди них трое журналистов", –заявил координатор отрядов быстрого реагирования Красного Креста Тараса Логгинова.
Отмечается, что во время столкновений пострадали участники с обеих сторон. "Есть около пяти протестующих, трое журналистов и около пяти полицейских. И избит один депутат. Состояние одного — очень тяжелое ранение ноги, другим оказали помощь на месте", — уточнил медик.
Отметим также, что наиболее активное участие в погроме АЗС приняли члены ПП "Национальный корпус", созданной на основе полка спецназначения МВД "Азов".
Киевсовет в апреле 2017 года поддержал инициативу киевлян против незаконного строительства многотопливной автозаправочной станции на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Ахматовой, "за" проголосовало 76 депутатов. Жители прилегающих домов обеспокоены возможным соседством с взрывоопасным объектом, т.к. данное строительство проводится на небольшом расстоянии от жилых домов, дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений и озера "Солнечное" в Дарницкий районе.
На днях противостояние на Ревуцкого возобновилось с новой силой. Участники акции протеста утверждают, что полиция незаконно применяет против них силу. В частности, в сети появилось видео, на котором видно, как сотрудники полиции, пытаясь оттеснить противников стройки, большинство из которых женщины, в том числе пожилые, распыляют слезоточивый газ, толкают и бью женщин.