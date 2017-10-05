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    Киев

    Ожесточенные столкновения и масштабный погром АЗС на Ревуцкого в Киеве

    Тема:

    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого (149)

    (обновлено: )108440
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Столкновения и разгром АЗС на Ревуцкого в Киеве
    Столкновения и разгром АЗС на Ревуцкого в Киеве
    Столкновения и разгром АЗС на Ревуцкого в Киеве
    Кордоны полиции перед скандальной АЗС на Ревуцкого в Киеве
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Пострадавшие во время столкновений на Ревуцкого в Киеве из-за АЗС
    Столкновения на Ревуцкого в Киеве из-за строительства АЗС
    Начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышова закидали яйцами. Столкновения возле АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017
    Пострадавший журналист на месте столкновений возле АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Украинское фото
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Украинское фото
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Facebook "Національний корпус"
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Facebook "Національний корпус"
    Столкновения и разгром АЗС на Ревуцкого в Киеве
    Столкновения и разгром АЗС на Ревуцкого в Киеве
    Facebook Національний корпус"
    Столкновения и разгром АЗС на Ревуцкого в Киеве
    Столкновения и разгром АЗС на Ревуцкого в Киеве
    Facebook Національний корпус"
    Столкновения и разгром АЗС на Ревуцкого в Киеве
    Столкновения и разгром АЗС на Ревуцкого в Киеве
    Facebook Національний корпус"
    Кордоны полиции перед скандальной АЗС на Ревуцкого в Киеве
    Кордоны полиции перед скандальной АЗС на Ревуцкого в Киеве
    Facebook "Національний корпус"
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Facebook "Національний корпус"
    Пострадавшие во время столкновений на Ревуцкого в Киеве из-за АЗС
    Пострадавшие во время столкновений на Ревуцкого в Киеве из-за АЗС
    Facebook Національний корпус"
    Столкновения на Ревуцкого в Киеве из-за строительства АЗС
    Столкновения на Ревуцкого в Киеве из-за строительства АЗС
    Facebook Національний корпус"
    Начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышова закидали яйцами. Столкновения возле АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017
    Начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышова закидали яйцами. Столкновения возле АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017
    informator.news
    Пострадавший журналист на месте столкновений возле АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017
    Пострадавший журналист на месте столкновений возле АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017
    informator.news
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Депутат Киевсовета Александр Новиков серьезно пострадал в результате столкновений на Ревуцкого
    Украинское фото

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    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве

    Накануне вечером общественные активисты и местные жители вышли на акцию против строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой (Дарницкий райн Киева). Во время акции произошли столкновения, в ходе которых радикально настроенные митингующие частично разрушили недостроенную АЗС.

    На место происшествия также прибыл начальник полиции Дарницкого района Сергей Чернышов, однако активисты напали и на него. 

    Смотрите также: Бунт против строительства АЗС в Киеве: остатки баррикад

    "Во время столкновений на акции против строительства АЗС на Ревуцкого в Киеве пострадали 14 человек, среди них трое журналистов", –заявил координатор отрядов быстрого реагирования Красного Креста Тараса Логгинова.

    Отмечается, что во время столкновений пострадали участники с обеих сторон. "Есть около пяти протестующих, трое журналистов и около пяти полицейских. И избит один депутат. Состояние одного — очень тяжелое ранение ноги, другим оказали помощь на месте", — уточнил медик.

    Появилось видео разгрома скандальной заправки в Киеве. Видео
    ИА Украинские новости/Youtube
    Разгром по-киевски. Появились детали столкновений возле АЗС

    Отметим также, что наиболее активное участие в погроме АЗС приняли члены ПП "Национальный корпус", созданной на основе полка спецназначения МВД "Азов". 

    Киевсовет в апреле 2017 года поддержал инициативу киевлян против  незаконного строительства многотопливной автозаправочной станции на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Ахматовой,  "за"  проголосовало 76 депутатов. Жители прилегающих домов обеспокоены возможным соседством с  взрывоопасным  объектом, т.к. данное строительство проводится на небольшом расстоянии от жилых домов, дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений и озера "Солнечное" в Дарницкий районе.

    На днях противостояние на Ревуцкого возобновилось с новой силой. Участники акции протеста утверждают, что полиция незаконно применяет против них силу. В частности, в сети появилось видео, на котором видно, как сотрудники полиции, пытаясь оттеснить противников стройки, большинство из которых женщины, в том числе пожилые, распыляют слезоточивый газ, толкают и бью женщин. 

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