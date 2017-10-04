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    В Киеве у мужчину отобрали миллион гривен, пока он стоял на светофоре

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    По словам потерпевшего, на перекрестке бульвара Перова и улицы Стальского двое неизвестных в балаклавах разбили стекло в его автомобиле и забрали с пассажирского сиденья барсетку, а из багажника сумку, в которой находился один миллион гривен.
    Мужчина в балаклава. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева у мужчины во время ограбления отобрали один миллион гривен, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Информация о нападении в дежурную часть полиции поступила в 16.50 3 октября. По вызову срочно выехали патрульные полиции и следственно-оперативные группы Деснянского и Днепровского управлений полиции.

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    "Потерпевший сообщил правоохранителям, что около 16.15 на перекрестке бульвара Перова и улицы Стальского, когда он остановился на светофоре, двое неизвестных в балаклавах разбили стекло в его автомобиле и забрали с пассажирского сиденья барсетку, а из багажника сумку, в которой находился один миллион гривен. После содеянного злоумышленники скрылись на темном автомобиле", — отметили в полиции.

    Потерпевший сначала направился в офис, а потом позвонил в полицию. Из объяснения 30-летнего заявителя стало известно, он хотел приобрести автомобиль и именно с этой целью имел с собой деньги.

    Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

    Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают местных жителей – возможных свидетелей и очевидцев и разыскивают нападавших на предпринимателя. В городе введен соответствующий оперативный план.

    Напомним, в начале августа в Киеве в результате вооруженного ограбления было украдено 5 млн грн. 

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