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    Киев

    "Киевгаз" начал возвращать газоснабжение в опломбированные котельные

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    ПАО "Киевгаз" начало восстановление газоснабжения в пятницу, 29 сентября. За выходные возобновили работу 17 теплоисточников, которые уже поставляют отключенную в апреле горячую воду 307 жилым домам.
    Вывеска ПАО Киевгаз
    УНИАН Мусиенко Владислав

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. ПАО "Киевгаз" распломбировало 54 котельные, которые были отключены в апреле текущего года из-за долгов, и обещает возобновить поставку горячей воды в жилые дома, сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

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    Как отмечается, "Киевгаз" начал восстановление газоснабжения в пятницу, 29 сентября. За выходные возобновили работу 17 теплоисточников, которые уже поставляют горячую воду 307 жилым домам. Работу других котельных обещают восстановить в ближайшее время.

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    Напомним, часть котельных, находящихся на балансе "Киевэнерго", в апреле были опломбированы из-за задолженности за транспортировку газа. По состоянию на 1 октября долг компании перед ОАО "Киевгаз" составляет 176,4 млн грн.

    Кроме этого, долг "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 2,32 млрд грн.

    Напомним, ранее "Киевэнерго" сообщило, что почти половина домов в столице не готово к отопительному сезону

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