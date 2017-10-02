В Киеве мужчина открыл стрельбу в квартире

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В столичной квартире нетрезвый мужчина устроил стрельбу из пистолета. На вызов в срочном порядке направилось два патруля полиции, сообщает "Киев-Оперативный" на своей странице в Facebook.

По данным владельца квартиры, там живут сотрудники одного из охранных агентств.

Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook Мужчина, устроивший стрельбу в квартире Киева

Так как Сергей (тот, кто стрелял) уже не является сотрудником – его попросили покинуть помещение. Ему это не понравилось и он начал стрелять. Плюс ко всему, у владельца квартиры есть информация, что в комнате у Сергея находятся наркотические вещества и патроны.

В середине сентября полиция задержала в Днепре мужчину, который из травматического пистолета ранил троих людей.