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    Киев

    В Киеве мужчина открыл стрельбу в квартире

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (669)

    (обновлено: )51
    Как сообщил владелец квартиры, в ней живут сотрудники охранной службы. Стрелявший в компании уже не работал, именно поэтому его попросили покинуть помещение, однако он открыл стрельбу в ответ на требование.
    Мужчина, устроивший стрельбу в квартире Киева
    Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В столичной квартире нетрезвый мужчина устроил стрельбу из пистолета. На вызов в срочном порядке направилось два патруля полиции, сообщает "Киев-Оперативный" на своей странице в Facebook.

    По данным владельца квартиры, там живут сотрудники одного из охранных агентств.

    Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook
    Мужчина, устроивший стрельбу в квартире Киева

    Так как Сергей (тот, кто стрелял) уже не является сотрудником – его попросили покинуть помещение. Ему это не понравилось и он начал стрелять. Плюс ко всему, у владельца квартиры есть информация, что в комнате у Сергея находятся наркотические вещества и патроны.

    В середине сентября полиция задержала в Днепре мужчину, который из травматического пистолета ранил троих людей.

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