В Киеве открылась бесплатная детская велошкола

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко открыл детскую спортивную школу на Киевском велотреке, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"В мае мы открыли обновленный Киевский велотрек, но для нас было важно вдохнуть в него жизнь. И я очень рад, что сейчас каждый день на велотреке тренируется много людей, на днях здесь проходят соревнования, и сегодня мы открываем детскую велошколу. Мы уже закупили велосипеды и получили 80 заявок от детей, желающих заниматься в велошколе", — сказал Кличко.

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В детскую велошколу принимают детей в возрасте от 10-ти лет. Занятия бесплатные и будут проводиться по специальностям "трек" и "шоссе".

Городской голова вместе с детьми — воспитанниками велошколы — принял участие в первом заезде на велотреке.

Напомним, в мае в столице открылся обновленный велотрек. Процесс восстановления велотрека сопровождался скандалами, сменами подрядчиков и попытками построить на его месте другие объекты.