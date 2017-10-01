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    Киев

    В Киеве открылась бесплатная детская велошкола

    (обновлено: )19
    В детскую велошколу в Киеве принимают детей в возрасте от десяти лет. Занятия бесплатные и будут проводиться по специальностям "трек" и "шоссе".
    В Киеве открыли бесплатную детскую велошколу
    КГГА

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко открыл детскую спортивную школу на Киевском велотреке, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

    "В мае мы открыли обновленный Киевский велотрек, но для нас было важно вдохнуть в него жизнь. И я очень рад, что сейчас каждый день на велотреке тренируется много людей, на днях здесь проходят соревнования, и сегодня мы открываем детскую велошколу. Мы уже закупили велосипеды и получили 80 заявок от детей, желающих заниматься в велошколе", — сказал Кличко.

    КГГА
    В Киеве открыли бесплатную детскую велошколу

    В детскую велошколу принимают детей в возрасте от 10-ти лет. Занятия бесплатные и будут проводиться по специальностям "трек" и "шоссе".

    Городской голова вместе с детьми — воспитанниками велошколы — принял участие в первом заезде на велотреке.

    Напомним, в мае в столице открылся обновленный велотрек. Процесс восстановления велотрека сопровождался скандалами, сменами подрядчиков и попытками построить на его месте другие объекты.

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