Под Киевом загорелось предприятие, есть жертвы

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. В Киевской области на территории ЧАО "ЕлитДекор" в городе Боярка на улице Соборная произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один — травмирован, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, 30 сентября 2017 года в 02:15 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о задымлении на указанном предприятии.

По данным ведомства, на место вызова были направлены спасатели 34-й Государственной пожарно-спасательной части, 62 ДПРЧ г. Вишневое, 33-ДПРЧ и 51 ДПРП г. Боярка и 44-ДПРЧ пгт Чабаны.

"Пожар локализован в 04:30 и ликвидирован в 10:00. В ходе ликвидации последствий пожара в 12:52 нашли тело женщины", — говорится в сообщении.

Как доложили в ГСЧС, к ликвидации пожара были задействованы 9 единиц техники, 1 автолестница.

"Одного рабочего забрала скорая медицинская помощь, надышался угарным дымом", — резюмировали спасатели.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Под Киевом загорелось предприятие

ранее сообщалось, что в результате пожара в Институте пищевых технологий в Киеве погибла молодая женщина — завлаборатории ВУЗа.