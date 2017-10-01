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    Киев

    Под Киевом загорелось предприятие, есть жертвы

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    По информации пресс-центра ГСЧС, пожар локализован в 04:30 и ликвидирован в 10:00, в ходе ликвидации последствий пожара в 12:52 нашли тело женщины.
    Под Киевом загорелось предприятие
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. В Киевской области на территории ЧАО "ЕлитДекор" в городе Боярка на улице Соборная произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один — травмирован, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine
    Пожар на складах под Винницей с высоты птичьего полета

    По информации ГСЧС, 30 сентября 2017 года в 02:15 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о задымлении на указанном предприятии.

    По данным ведомства, на место вызова были направлены спасатели 34-й Государственной пожарно-спасательной части, 62 ДПРЧ г. Вишневое, 33-ДПРЧ и 51 ДПРП г. Боярка и 44-ДПРЧ пгт Чабаны.

    "Пожар локализован в 04:30 и ликвидирован в 10:00. В ходе ликвидации последствий пожара в 12:52 нашли тело женщины", — говорится в сообщении.

    Как доложили в ГСЧС, к ликвидации пожара были задействованы 9 единиц техники, 1 автолестница.

    "Одного рабочего забрала скорая медицинская помощь, надышался угарным дымом", — резюмировали спасатели.

    ранее сообщалось, что в результате пожара в Институте пищевых технологий в Киеве погибла молодая женщина — завлаборатории ВУЗа.

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