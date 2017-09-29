наверх
29.09.201714:44
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве обнаружили обезглавленный труп мужчины

    (обновлено: )12001
    По предварительной информации, тело пролежало около недели в яме, где ведутся ремонтные работы. Личность пострадавшего пока не идентифицировали, однако отмечается, что ему было около сорока лет.
    В Киеве обнаружили обезглавленный труп мужчины
    "Эспрессо"

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева в пятницу нашли обезглавленный труп, сообщается на сайте телеканала "Эспрессо".

    Как отмечается, тело мужчины без головы обнаружили работники теплосетей. Во дворе разрыта яма, ведутся ремонтные работы, и именно в ней нашли погибшего.

    "Эспрессо"
    В Киеве обнаружили обезглавленный труп мужчины

    По предварительной информации, тело пролежало там уже около недели. Личность пострадавшего пока не идентифицировали, однако отмечается, что ему было около сорока лет.

    На месте событий сейчас работают следователи и кинологи со служебной собакой.

    Ранее сообщалось, что в Киеве посреди улицы обнаружили тело неизвестного.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Учебник украинского языка
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов