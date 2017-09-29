КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева в пятницу нашли обезглавленный труп, сообщается на сайте телеканала "Эспрессо".

Как отмечается, тело мужчины без головы обнаружили работники теплосетей. Во дворе разрыта яма, ведутся ремонтные работы, и именно в ней нашли погибшего.

"Эспрессо" В Киеве обнаружили обезглавленный труп мужчины

По предварительной информации, тело пролежало там уже около недели. Личность пострадавшего пока не идентифицировали, однако отмечается, что ему было около сорока лет.

На месте событий сейчас работают следователи и кинологи со служебной собакой.

Ранее сообщалось, что в Киеве посреди улицы обнаружили тело неизвестного.