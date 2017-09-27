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    Киев

    Синоптики сообщили, когда в Киев придет "бабье лето"

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    По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура в Киеве 26 сентября снизилась до +14,5 градусов, что свидетельствует о приходе в столицу метеорологической осени.
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    Associated Press Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. С наступлением метеорологической осени жителей Киева ожидает похолодание, однако в октябре в украинскую столицу тепло вернется. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории ГСЧС.

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    "Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, осенняя погода продлится в течение текущей недели и дальше… Несмотря на длительное похолодание, киевлян в октябре еще ожидает "бабье лето", — говорится в сообщении.

    В обсерватории установили, что нынешняя метеорологическая осень началась 26 сентября, что на две недели позже, чем в среднем в 19 веке. В частности, за 136 лет наблюдения раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа в 1993 году, а позже всего — 7 октября 1999 года.

    По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура в Киеве 26 сентября снизилась до +14,5 градусов, что свидетельствует о приходе в столицу метеорологической осени.

    Ранее сообщалось, что на протяжении текущей недели украинцев ждет резкое похолодание, температура опустится местами до +3 градусов.

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