Синоптики сообщили, когда в Киев придет "бабье лето"

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. С наступлением метеорологической осени жителей Киева ожидает похолодание, однако в октябре в украинскую столицу тепло вернется. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории ГСЧС.

"Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, осенняя погода продлится в течение текущей недели и дальше… Несмотря на длительное похолодание, киевлян в октябре еще ожидает "бабье лето", — говорится в сообщении.

В обсерватории установили, что нынешняя метеорологическая осень началась 26 сентября, что на две недели позже, чем в среднем в 19 веке. В частности, за 136 лет наблюдения раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа в 1993 году, а позже всего — 7 октября 1999 года.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура в Киеве 26 сентября снизилась до +14,5 градусов, что свидетельствует о приходе в столицу метеорологической осени.

Ранее сообщалось, что на протяжении текущей недели украинцев ждет резкое похолодание, температура опустится местами до +3 градусов.