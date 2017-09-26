В КГГА объяснили, зачем нужен единый реестр жителей Киева

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. До конца этого года в столице заработает электронная система Единый реестр жителей Киева, с помощью которого горожане смогут в онлайн-режиме получать справку о месте своей регистрации, сниматься с регистрации и менять адрес регистрации проживания. В киевской мэрии уверены, что такой сервис ликвидирует очереди за справками и облегчит работу социальных и коммунальных служб.

В реестре будет информация о всех зарегистрированных киевлянах: паспортные данные, место регистрации, идентификационный код.

О преимуществах нового сервиса рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской горгосадминистрации Юрий Назаров в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Ранее, если нужно было, например, продать квартиру или купить, или просто переехать, необходимо было еще зарегистрироваться — прописаться. Для этого нужно получить выписку о месте проживании, потом выписаться, на это потратить две-три недели и отстоять в очередях. Потом нужно пойти на новое место жительства, прописаться, для этого тоже и заявление нужно написать и потратить две-три недели. То сейчас, имея такую систему, процедуру регистрации возможно выполнить за пять минут", — отметил Назаров.

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