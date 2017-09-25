Cтало известно, сколько людей проживает в Киеве

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. По состоянию на 1 августа в Киеве официально проживает 2 926 930 человек. Об этом сообщается на сайте Главного управления статистики.

Данная цифра характеризует так называемое наличное население, то есть количество людей, которые находятся на момент учета в данном населенном пункте, независимо от места постоянного проживания.

Постоянное же население украинской столицы несколько меньше: на 1 августа этот показатель составлял составлял 2 885 623 человека.

Что касается локального распределения, больше всего людей живет в Соломенском районе, меньше всего — на Печерске. В целом люди распределились в городе следующим образом:



1. Голосеевский район — 250 539

2. Дарницкий район — 337 893

3. Деснянский район — 368 686

4. Днепровский район — 355 325

5. Оболонский район — 321 099

6. Печерский район — 156 540

7. Подольский район — 200 811

8. Святошинский район — 341 388

9. Соломенский район — 369 850

10. Шевченковский район — 224 799



Всего в Украине проживает 42,456 миллиона украинцев.



В службе статистики отметили, что "расчеты численности населения осуществлялись на основе имеющихся административных данных о государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места проживания".

Напомним, стало известно точное число переселенцев в Украине.