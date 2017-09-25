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    Киев

    Cтало известно, сколько людей проживает в Киеве

    (обновлено: )463
    Как отмечается, в Киеве проживает 2 926 930 человек. Что касается локального распределения, больше всего людей живет в Соломенском районе, меньше всего — на Печерске.
    Вид на Киев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. По состоянию на 1 августа в Киеве официально проживает 2 926 930 человек. Об этом сообщается на сайте Главного управления статистики.

    Данная цифра характеризует так называемое наличное население, то есть количество людей, которые находятся на момент учета в данном населенном пункте, независимо от места постоянного проживания.

    Постоянное же население украинской столицы несколько меньше: на 1 августа этот показатель составлял составлял 2 885 623 человека.

    Что касается локального распределения, больше всего людей живет в Соломенском районе, меньше всего — на Печерске. В целом люди распределились в городе следующим образом:


        1. Голосеевский район — 250 539
        2. Дарницкий район — 337 893
        3. Деснянский район — 368 686
        4. Днепровский район — 355 325
        5. Оболонский район — 321 099
        6. Печерский район — 156 540
        7. Подольский район — 200 811
        8. Святошинский район — 341 388
        9. Соломенский район — 369 850
        10. Шевченковский район — 224 799

    Всего в Украине проживает 42,456 миллиона украинцев.

    В службе статистики отметили, что "расчеты численности населения осуществлялись на основе имеющихся административных данных о государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места проживания".

    Напомним, стало известно точное число переселенцев в Украине.

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