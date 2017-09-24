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    Киев

    В Киеве эвакуировали посетителей "Житнего рынка"

    (обновлено: )58
    Правоохранителям поступило сообщение о минировании "Житнего рынка". На место прибыли ГСЧС, полиция, скорая помощь и взрывотехники. Всех эвакуировали
    Житний рынок. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. В Киеве после сообщения о минировании эвакуировали посетителей "Житнего Рынка". Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

    "На линию "102" поступило сообщение о заминировании "Житнего рынка". На место прибыли ГСЧС, полиция, скорая помощь и взрывотехники. Всех эвакуировали", — говорится в сообщении.

    Скриншот сообщения

    Ранее поступило сообщение о минировании станции "Театральная" в Киеве, после проверки станцию открыли, взрывоопасных предметов там не нашли.

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