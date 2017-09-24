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    Под Киевом СБУ накрыла подпольную оружейную мастерскую

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    По информации СБУ, злоумышленники покупали запчасти, сигнальные и травматические пистолеты на "блошиных" рынках и оружейных выставках и под заказ изготавливали из них боевое оружие.
    Под Киевом СБУ накрыла подпольную оружейную мастерскую
    Facebook СБУ

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. В Киевской области правоохранители пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба СБУ.

    "Производство" по переделке небоевого оружия в боевое организовали двое жителей Киево-Святошинского района. Злоумышленники покупали запчасти, сигнальные и травматические пистолеты на "блошиных" рынках и оружейных выставках и под заказ изготавливали из них боевое оружие. В ходе обысков по месту жительства было обнаружено значительное количество карабинов, пистолетов, ружей, револьверов и патронов. Там же нашли оборудование для переделки оружия", — говорится в сообщении.

    По информации СБУ, цена, за которую злоумышленники сбывали готовый, переделанный под боевой пистолет, составляла от 800 до 1200 долларов.

    Ранее сообщалось, что правоохранители изъяли арсенал боеприпасов и взрывчатки, который хранился в одном из частных домостроений, в Бахмутском районе Донецкой области.

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