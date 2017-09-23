наверх
23.09.201720:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Запаха гари в центре Киева: ГСЧС назвала причину

    (обновлено: )204
    По данным ГСЧС, такая дымка, которая наблюдалась в субботу в центре Киева, возникает из-за накопления и удержания вредных примесей в приземном слое воздуха.
    Смог в Киеве
    ГСЧС, facebook

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Причиной запаха гари, который ощущается в субботу, 23 сентября, в центре Киева, является метеорологическая дымка, сообщили в столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Смотрите также: Пригород Рима окутал токсичный смог

    "Предварительно — никакого возгорания не было… Причина запаха дыма в центре Киева — метеорологическая дымка", — сообщают спасатели, информирует "Укринформ".

    Там пояснили, что такая дымка возникает из-за накопления и удержания вредных примесей в приземном слое воздуха.

    Ранее глава управления Госслужбы по вопросам безопасности продуктов Олег Рубан и эколог Татьяна Тимочко пояснили, что главным источником загрязнения воздуха в столице являются автотранспорт и частные котельные.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пиротехники изъяли 150 взрывоопасных предметов при ликвидации последствий пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области
    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Министерство иностранных дел Украины
    Реформа образования: необратимые последствия