Запаха гари в центре Киева: ГСЧС назвала причину

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Причиной запаха гари, который ощущается в субботу, 23 сентября, в центре Киева, является метеорологическая дымка, сообщили в столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"Предварительно — никакого возгорания не было… Причина запаха дыма в центре Киева — метеорологическая дымка", — сообщают спасатели, информирует "Укринформ".

Там пояснили, что такая дымка возникает из-за накопления и удержания вредных примесей в приземном слое воздуха.

Ранее глава управления Госслужбы по вопросам безопасности продуктов Олег Рубан и эколог Татьяна Тимочко пояснили, что главным источником загрязнения воздуха в столице являются автотранспорт и частные котельные.