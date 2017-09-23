Масштабная авария в Киеве: шесть авто и одна кофейня

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В Киеве напротив станции метро "Лесная" столкнулись сразу несколько автомобилей, сообщает "Эспрессо".

По данным издания, водитель "Камаза", двигавшийся в правой полосе дороги не успел среагировать на автомобиль Toyota, с которым совершил столкновение. После чего уже неуправляемая Toyota, которую протащило еще 15 метров, на своем пути развернула Hyundai Accent, стукнула Volkswagen и зажала к МАФу водителя Hyundai Accent, который стоял на обочине. После этого неуправляемый Volkswagen ударил Renault Logan, который, в свою очередь, задел припаркованный Mersedes.

Кроме того, Hyundai также сдвинул с места кофейню, которая стояла на обочине.

espreso.tv Масштабное ДТП в Киеве

Сообщается, что всего в ДТП пострадали шесть авто. Получил травмы мужчина возрастом около 50 лет, которого зажало между МАФом и Volkswagen. Его госпитализировали в больницу с открытыми переломами ног.

espreso.tv Масштабное ДТП в Киеве

Напомним, 21 сентября в Хмельницкой области на трассе перевернулась фура, перевозившая коров.