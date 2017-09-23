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    Киев

    Масштабная авария в Киеве: шесть авто и одна кофейня

    (обновлено: )25901
    В ДТП участвовало шесть автомобилей, к тому же был повреждена стоявшая на обочине кофейня. Травмы получил мужчина, которого зажало между авто и МАФом.
    Масштабное ДТП в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В Киеве напротив станции метро "Лесная" столкнулись сразу несколько автомобилей, сообщает "Эспрессо".

    По данным издания, водитель "Камаза", двигавшийся в правой полосе дороги не успел среагировать на автомобиль Toyota, с которым совершил столкновение. После чего уже неуправляемая Toyota, которую протащило еще 15 метров, на своем пути развернула Hyundai Accent, стукнула Volkswagen и зажала к МАФу водителя Hyundai Accent, который стоял на обочине. После этого неуправляемый Volkswagen ударил Renault Logan, который, в свою очередь, задел припаркованный Mersedes.

    Кроме того, Hyundai также сдвинул с места кофейню, которая стояла на обочине.

    espreso.tv
    Масштабное ДТП в Киеве

    Сообщается, что всего в ДТП пострадали шесть авто. Получил травмы мужчина возрастом около 50 лет, которого зажало между МАФом и Volkswagen. Его госпитализировали в больницу с открытыми переломами ног.

    espreso.tv
    Масштабное ДТП в Киеве

    Напомним, 21 сентября в Хмельницкой области на трассе перевернулась фура, перевозившая коров.

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