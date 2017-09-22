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    Киев

    Жара в Киеве побила температурный рекорд

    (обновлено: )131
    Специалисты сообщили, что столбик термометра поднялся до +28,3, что на 0,3 градуса выше предыдущего исторического значения этой даты, державшегося с 1932 года.
    Погода в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В Киеве в четверг, 21 сентября, был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

    "Столбик термометра поднялся до +28,3, что на 0,3 градуса выше предыдущего исторического значения этой даты, державшегося с 1932 года", – говорится в сообщении.

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    Отмечается, что всего с начала года в Киеве уже зафиксировано 16 температурных рекордов. Так, например, 17 августа в Киеве был побит температурный рекорд за 78 лет.

    Накануне сообщалось, что непогода обесточила в Украине 130 населенных пунктов. 

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