Жара в Киеве побила температурный рекорд

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В Киеве в четверг, 21 сентября, был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Столбик термометра поднялся до +28,3, что на 0,3 градуса выше предыдущего исторического значения этой даты, державшегося с 1932 года", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего с начала года в Киеве уже зафиксировано 16 температурных рекордов. Так, например, 17 августа в Киеве был побит температурный рекорд за 78 лет.

Накануне сообщалось, что непогода обесточила в Украине 130 населенных пунктов.