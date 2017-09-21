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    Киев

    В центре Киева ради искусства разгромили битами авто

    (обновлено: )10802
    Как выяснилось, погром авто был художественной акцией в рамках фестиваля молодых украинских художников, который был организован "Мистецьким арсеналом".
    В центре Киеве ради искусства разгромили битами авто
    facebook.com/KyivOperativ/

    КИЕВ 21 сен — РИА Новости Украина. На Львовской площади в Киеве в четверг парни с битами громили припаркованный на тротуаре автомобиль. Видеозапись опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

    "Буквально пару минут назад (16:35 — прим) анонимно прислали видео. Говорят, что происходило сегодня Львовской площади. Может кто-то знает что это было", — говорится в описании к видео.

    Позже выяснилось, что это была художественная акция в рамках фестиваля молодых украинских художников, который был организован "Мистецьким арсеналом".

    facebook.com/KyivOperativ
    В центре Киеве ради искусства разгромили битами авто

    По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, художники предупредили полицию, что будут разбивать машину и пообещали убрать мусор. 

    Напомним, в начале сентября в Харькове разрушили выставку старых фотографий на "Военведе".

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