В центре Киева ради искусства разгромили битами авто

КИЕВ 21 сен — РИА Новости Украина. На Львовской площади в Киеве в четверг парни с битами громили припаркованный на тротуаре автомобиль. Видеозапись опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

"Буквально пару минут назад (16:35 — прим) анонимно прислали видео. Говорят, что происходило сегодня Львовской площади. Может кто-то знает что это было", — говорится в описании к видео.

Позже выяснилось, что это была художественная акция в рамках фестиваля молодых украинских художников, который был организован "Мистецьким арсеналом".

facebook.com/KyivOperativ В центре Киеве ради искусства разгромили битами авто

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, художники предупредили полицию, что будут разбивать машину и пообещали убрать мусор.

Напомним, в начале сентября в Харькове разрушили выставку старых фотографий на "Военведе".