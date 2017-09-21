В Киеве фура "раздавила" женщину пополам (18+)

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Липковского фура "Укрпочты" буквально раздавила женщину 1956 года рождения, которая переходила дорогу.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

"Машина, выезжая с территории автоскладов, переехал пострадавшую несколько раз. Водитель сдал назад, потом ещё раз переехал. В результате женщина осталась без нижней части тела. Раздавило таз и ноги. Пострадавшая была в сознании, пыталась подняться. В тяжёлом состоянии погружена в скорую. Прожила ещё 20 минут. От полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи", — сообщает dtp.kiev.ua.

Ранее сообщалось о масштабном ДТП под Киевом, в результате которого одному из его участников оторвало голову.