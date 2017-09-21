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    Киев

    В Киеве фура "раздавила" женщину пополам (18+)

    (обновлено: )30703
    Сообщается, что фура, выезжая с территории автоскладов, переехала пострадавшую несколько раз. Водитель сдал назад, потом ещё раз переехал, в результате наезда женщина осталась без нижней части тела.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Липковского фура "Укрпочты" буквально раздавила женщину 1956 года рождения, которая переходила дорогу.

    Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    "Машина, выезжая с территории автоскладов, переехал пострадавшую несколько раз. Водитель сдал назад, потом ещё раз переехал. В результате женщина осталась без нижней части тела. Раздавило таз и ноги. Пострадавшая была в сознании, пыталась подняться. В тяжёлом состоянии погружена в скорую. Прожила ещё 20 минут.  От полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи", — сообщает dtp.kiev.ua. 

    Ранее сообщалось о масштабном ДТП под Киевом, в результате которого одному из его участников оторвало голову

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