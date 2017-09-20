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    Киев

    В Киеве утвердили переименование станции метро

    (обновлено: )11102
    Как сообщила общественный активист Аннабелла Морина, теперь переименование Московского моста в Киеве выходит на общественные слушания.
    Станция киевского метрополитена Петровка
    Сайт Киевского метрополитена

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Комиссия Киевского городского совета по наименованиям утвердила результаты общественных слушаний по переименованию станции метро "Петровка" в станцию "Почайна".

    Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественный активист  Аннабелла Морина.

    "Итак сегодня Комиссия по наименованиям утвердила результаты общественных слушаний по переименованию метро Петровка в Почайну, утвердила название парка урочище Наталка и приняла решение о переименовании Московского моста в Пивничный. Теперь переименование моста выходит на общественные слушания", — написала она.

    Ранее сообщалось, что комиссия по вопросам культуры Киевсовета отклонила петицию против переименования столичного проспекта Ватутина на проспект Шухевича.

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