В Киеве утвердили переименование станции метро

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Комиссия Киевского городского совета по наименованиям утвердила результаты общественных слушаний по переименованию станции метро "Петровка" в станцию "Почайна".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественный активист Аннабелла Морина.

"Итак сегодня Комиссия по наименованиям утвердила результаты общественных слушаний по переименованию метро Петровка в Почайну, утвердила название парка урочище Наталка и приняла решение о переименовании Московского моста в Пивничный. Теперь переименование моста выходит на общественные слушания", — написала она.

Ранее сообщалось, что комиссия по вопросам культуры Киевсовета отклонила петицию против переименования столичного проспекта Ватутина на проспект Шухевича.