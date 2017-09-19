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    Центр Киева охраняют тысячи правоохранителей

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    Киевская милиция работает в усиленном режиме. На улицах города увеличено количество пеших патрулей, работают кинологи со служебными собаками, специалисты взрывотехнической службы.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 19 сентября, около 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок в Правительственном квартале Киева, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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    Он отметил, что киевская милиция работает в усиленном режиме. На улицах города увеличено количество пеших патрулей, работают кинологи со служебными собаками, специалисты взрывотехнической службы. Функционируют контрольно-пропускные пункты на улице Грушевского со стороны улиц Липской и Садовой, на улице Шелковичной со стороны улицы Институтской и на площади Конституции.

    "Всего около 3,5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в Правительственном квартале столицы. Работа полицейских патрулей и нацгвардейцев организована таким образом, чтобы должным образом обеспечить правопорядок. Усиленные наряды правоохранителей будут дежурить в местах проведения. На этой территории будет частично ограничено движение автотранспорта. Проводятся поверхностные проверки и другие превентивные меры", — заявил Корищенко.

    Напомним, во вторник в центре Киева запланировано несколько массовых акций. 

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