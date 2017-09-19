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    Киев

    В Киеве неизвестные расстреляли мужчину в гараже

    (обновлено: )24501
    По предварительной информации, четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину, который занимался ремонтом авто в своем гараже.
    Стрельба в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Ночью 19 сентября в Дарницком районе Киева произошла стрельба, сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

    Сообщается, что в результате один человек был госпитализирован с многочисленными ранениями.  

    facebook.com/KyivOperativ
    Стрельба в Киеве

    "Сегодня ночью, примерно в 01:45, в гаражном кооперативе, который находится по адресу ул. Уютная, 1А (Дарница), произошла стрельба. По предварительной информации, четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину (на вид около 35 лет), который занимался ремонтом авто в своем гараже", — говорится в сообщении.

    Напомним, 12 сентября полиция задержала в Днепре мужчину, который из травматического пистолета ранил троих людей.

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