В Киеве неизвестные расстреляли мужчину в гараже

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Ночью 19 сентября в Дарницком районе Киева произошла стрельба, сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в результате один человек был госпитализирован с многочисленными ранениями.

facebook.com/KyivOperativ Стрельба в Киеве

"Сегодня ночью, примерно в 01:45, в гаражном кооперативе, который находится по адресу ул. Уютная, 1А (Дарница), произошла стрельба. По предварительной информации, четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину (на вид около 35 лет), который занимался ремонтом авто в своем гараже", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября полиция задержала в Днепре мужчину, который из травматического пистолета ранил троих людей.